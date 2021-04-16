Польша объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ

Трех российских дипломатов высылают из Польши. Министерство иностранных дел объявило их персонами нон грата. Причиной стало неподобающее поведение представителей посольства Российской Федерации.

В МИД Польши отметили, что они действовали в ущерб государству. 15 апреля министерство вызвало посла РФ и вручило ему ноту о признании трех сотрудников посольства персонами нон грата. Действия этих лиц нарушали статус дипломатических представителей.

Польша выразила поддержку США о введении новых санкций против России, которые были объявлены 15 апреля. МИД подчеркнуло, что такое решение — это уместный ответ на агрессию РФ.

Санкции США против России

В четверг 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. В частности ограничения касаются некоторых российских СМИ и технологических компаний.

Кроме того, из Вашингтона высылают 10 представителей посольства РФ. Подробнее о санкциях США против России читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МИД Польши