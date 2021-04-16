PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Польша объявила персонами нон грата трех дипломатов РФ

Трех российских дипломатов высылают из Польши. Министерство иностранных дел объявило их персонами нон грата. Причиной стало неподобающее поведение представителей посольства Российской Федерации.

Польща, Варшава

В МИД Польши отметили, что они действовали в ущерб государству. 15 апреля министерство вызвало посла РФ и вручило ему ноту о признании трех сотрудников посольства персонами нон грата. Действия этих лиц нарушали статус дипломатических представителей.

Польша выразила поддержку США о введении новых санкций против России, которые были объявлены 15 апреля. МИД подчеркнуло, что такое решение — это уместный ответ на агрессию РФ.

Санкции США против России

В четверг 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. В частности ограничения касаются некоторых российских СМИ и технологических компаний.

Кроме того, из Вашингтона высылают 10 представителей посольства РФ. Подробнее о санкциях США против России читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: МИД Польши

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка