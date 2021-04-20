PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Когда пандемию Covid-19 можно будет взять под контроль — ВОЗ назвала сроки

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что можно будет уже в ближайшее время взять под контроль пандемию коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно, — заявил Тедрос Гебрейесус.

В то же время он обеспокоен тревожными темпами распространения вируса.

В частности, среди людей более молодой возрастной группы — от 25 до 59 лет.

Читайте
ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Коронавирус в мире

Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, миру пока не удается преодолеть коронавирус.

Вирус продолжает активно распространяться по миру.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка