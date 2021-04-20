Во Всемирной организации здравоохранения считают, что можно будет уже в ближайшее время взять под контроль пандемию коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно, — заявил Тедрос Гебрейесус.

В то же время он обеспокоен тревожными темпами распространения вируса.

В частности, среди людей более молодой возрастной группы — от 25 до 59 лет.

Коронавирус в мире

Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, миру пока не удается преодолеть коронавирус.

Вирус продолжает активно распространяться по миру.

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Источник: ВОЗ