Во Всемирной организации здравоохранения считают, что можно будет уже в ближайшее время взять под контроль пандемию коронавируса.
Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
— У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно, — заявил Тедрос Гебрейесус.
В то же время он обеспокоен тревожными темпами распространения вируса.
В частности, среди людей более молодой возрастной группы — от 25 до 59 лет.
Media briefing on #COVID19 and climate change with @DrTedros and @GretaThunberg https://t.co/56wOAHUWmz
— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 19, 2021
Коронавирус в мире
Несмотря на появление вакцин и карантинные меры, миру пока не удается преодолеть коронавирус.
Вирус продолжает активно распространяться по миру.
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Источник: ВОЗ