Во Всемирной организации здравоохранения считают, что можно будет уже в ближайшее время взять под контроль пандемию коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В то же время он обеспокоен тревожными темпами распространения вируса.

В частности, среди людей более молодой возрастной группы — от 25 до 59 лет.

Media briefing on #COVID19 and climate change with @DrTedros and @GretaThunberg https://t.co/56wOAHUWmz

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 19, 2021