У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде вже найближчим часом взяти під контроль пандемію коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
– У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано, – заявив Тедрос Гебреєсус.
Водночас він стурбований тривожними темпами поширення вірусу.
Зокрема, з-поміж людей молодшої вікової групи – від 25 до 59 років.
Media briefing on #COVID19 and climate change with @DrTedros and @GretaThunberg https://t.co/56wOAHUWmz
— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 19, 2021
Коронавірус в світі
Попри появу вакцин та карантинні заходи, світу поки не вдається подолати коронавірус.
Вірус продовжує активно поширюватися світом та вражати людей.
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Джерело: ВООЗ