У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде вже найближчим часом взяти під контроль пандемію коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

– У нас є інструменти, щоб взяти цю пандемію під контроль протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і збалансовано, – заявив Тедрос Гебреєсус.

Водночас він стурбований тривожними темпами поширення вірусу.

Зокрема, з-поміж людей молодшої вікової групи – від 25 до 59 років.

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Коронавірус в світі

Попри появу вакцин та карантинні заходи, світу поки не вдається подолати коронавірус.

Вірус продовжує активно поширюватися світом та вражати людей.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ