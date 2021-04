У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде вже найближчим часом взяти під контроль пандемію коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Водночас він стурбований тривожними темпами поширення вірусу.

Зокрема, з-поміж людей молодшої вікової групи – від 25 до 59 років.

