С 22 по 23 апреля состоится Международный саммит по адаптации к изменению климата. Он посвящен вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам.

Событие было инициировано президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Трансляция онлайн-саммита начнется в 15.00 по киевскому времени на странице Фактов ICTV в YouTube.

Трансляция будет проходить с синхронным украинским переводом.

Приглашения на мероприятие получили 40 стран. Среди них: Великобритания, Канада, Германия, Франция, Япония, Италия, Израиль, Южная Корея, Испания, Индия и др. Во время события также ожидаются выступления представителей Китая и РФ.

Участники саммита во время события подчеркнут необходимость усиления действий в борьбе с изменением климата и отметят их экономические преимущества. В частности, ключевой целью является сдерживание роста температуры на планете на уровне ниже 1,5 градуса по Цельсию.

США и ЕС объявили о совместной борьбе с изменениями климата

В начале марта исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и спецпредставитель президента США Джон Керри подтвердили намерение активно сотрудничать в борьбе с климатическими изменениями.

Джон Керри сообщил, что для США и Европы важно объединиться, ведь ни одна страна не может самостоятельно преодолеть климатический кризис.