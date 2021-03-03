Пандемия будет мелочью: Гейтс предупреждает о последствиях из-за изменения климата

Пандемия будет мелочью по сравнению с необратимыми климатическими изменениями, которые надвигаются на планету, а человечеству следует немедленно что-то делать — предупреждает в своей новой книге Как избежать климатической катастрофы бизнесмен и филантроп Билл Гейтс.

Основатель компании Microsoft планирует инвестировать $2 млрд в защиту климата. Гейтс вложит деньги в стартапы, направленные на борьбу с глобальными изменениями экологии. Он призывает правительства стран увеличить расходы на защиту окружающей среды минимум до $110 млрд в год.

Чтобы покрыть мировую потребность в энергии, необходимо и дальше использовать атомные электростанции и активнее пользоваться кислородным топливом. Об этом он пишет в книге.

Сейчас мир ежегодно выбрасывает в атмосферу 51 млрд тонн парниковых газов. Их выделяет промышленность, особенно сжигания угля, сельское хозяйство, прежде всего животноводство. Поэтому человечеству надо немедленно переосмыслить все производственные процессы, изменить образ жизни и привычки, иначе климатические изменения, вызванные парниковыми газами, будут иметь катастрофические последствия для планеты, значительно хуже, чем нынешняя пандемия.

— Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, однажды ванна будет переполненной. Именно поэтому к 2050 году выбросы углекислого газа необходимо не просто сократить, а свести к нулю, — пишет Гейтс в книге.

В начале февраля Билл Гейтс назвал две угрозы, которые следует ожидать человечеству после завершения пандемии Covid-19.

По словам американского бизнесмена, одной из угроз является изменение климата, к которому мир еще не готов, а второй угрозой человечеству Гейтс считает биотерроризм.

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