В TikTok начали цензурировать видео с критикой власти РФ после запросов Кремля

Компания TikTok, которая принадлежит китайской холдинговой интернет-компании ByteDance Ltd., начала цензурировать видео с критикой власти Российской Федераций.

Как утверждает издание Bloomberg, после обращения Кремля к китайским властям относительно контента, в котором критикуют действия властей РФ, количество подобных видео в соцсети уменьшилось. TikTok использует запрет для отсеивания нежелательных постов.

На цензуру в сети пожаловался тиктокер Михаил Петров. Он заявил, что после того, как он выложил видео, где Джо Байден во время интервью утвердительно отвечает на вопрос, что Владимир Путин убийца, его удалили.

А еще несколько видео перестали появляться в ленте подписчиков. Петров заявил, что ему пришлось подвергнуть себя самоцензуре.

— Я подвергал себя самоцензуре. Я удалил некоторые из своих видео, потому что боялся, что со мной что-то случится, — рассказал блогер.

А вот аккаунт Светланы Соколовой, у которой было 58 тыс. подписчиков, удалили после того, как ее ролик показали по государственному телевидению РФ после акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. С тех пор она создала новый аккаунт, но многие ее видео были удалены или скрыты из сети.

В пресс-службе TikTok заявили, что не вносили изменения в политику социальной сети, а контент удаляют только после запросов государственных органов. В то же время в соцсети добавили, что количество запросов от властей РФ с января 2021 года увеличилось.

По словам российского чиновника Bloomberg, Кремль считает целевой запрет эффективным, поскольку популярные пользователи в TikTok понимают, что будут терять доход, если будут размещать антипутинские материалы.

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Размер штрафа составляет 4% от объема продаж компании в 2019 году в Китае, который составил 455,712 миллиарда юаней — $69,67 млрд.