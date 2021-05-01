У TikTok почали цензурувати відео з критикою влади РФ після запитів Кремля

Компанія TikTok, що належить китайській холдинговій інтернет-компанії ByteDance Ltd., почала цензурувати відео з критикою влади Російської Федераці.

Як стверджує видання Bloomberg, після звернення Кремля до китайської влади щодо контенту, в якому критикують дії влади РФ, кількість подібних відео у соцмережі зменшилася. TikTok використовує заборону для відсіювання небажаних постів.

На цензуру у мережі поскаржився тіктокер Михайло Петров. Він заявив, що після того, як він виклав відео, де Джо Байден під час інтерв’ю ствердно відповідає на запитання, що Володимир Путін вбивця, його було видалено.

А ще кілька відео перестали з’являтися у стрічці підписників. Петров заявив, що йому довелося піддати себе самоцензурі.

— Я піддавав себе самоцензурі. Я видалив деякі зі своїх відео, бо боявся, що зі мною щось трапиться, – розповів блогер.

А ось акаунт Світлани Соколової, у якої було 58 тис. підписників, видалили після того, як її ролик показали на державному телебаченні РФ після акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня. Відтоді вона створила новий акаунт, але багато її відео були видалені або приховані з мережі.

У прес-службі TikTok заявили, що не вносили зміни до політики соціальної мережі, а контент видаляють тільки після запитів державних органів. Водночас у соцмережі додали, що кількість запитів від влади РФ з січня 2021 року збільшилася.

За словами російського чиновника Bloomberg, Кремль вважає цільові заборони ефективними, оскільки популярні користувачі у TikTok розуміють, що втрачатимуть дохід, якщо будуть розміщувати антипутінські матеріали.

Китай оштрафував Alibaba на $2,75 мільярда

На початку квітня 2021 року Державне управління з контролю за ринком КНР оштрафувало компанію Alibaba на $2,78 млрд за порушення антимонопольного законодавства.

Розмір штрафу становить 4% від обсягу продажів компанії у 2019 році у Китаї, що складає 455,712 мільярда юанів – $69,67 млрд.