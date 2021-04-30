Виктория Нуланд стала заместителем Госсекретаря США — о чем она говорила во время слушаний

Американский Сенат назначил на должность заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам дипломата с 30-летним стажем Викторию Нуланд.

Президент США Джо Байден еще в феврале 2021 года подал кандидатуру Нуланд для утверждения Сенатом.

А уже в апреле состоялось слушание в Комитете по иностранным отношениям Сената.

Там дипломат рассказала о коррупции в Украине, санкции в отношении России и газпромовский проект Северный поток-2.

Главные тезисы Виктории Нуланд со слушания — читайте в материале Фактов ICTV.

Санкции против РФ

Нуланд призвала США и ЕС выступать единым фронтом в усилиях по сдерживанию России, а также поздравила новые санкции США.

— Мы сделали очень важный шаг, приняв мощный пакет санкций и мер, которые включают закрытие для России доступа к нашим финансовым рынкам, — сказала она.

По ее словам, США могут противодействовать России одни, но это неразумная политика.

— Когда мы это делаем вместе — мы сильнее, — отметила Виктория.

Дипломат добавила, что была довольна, когда канцлер Германии Ангела Меркель выдала параллельное мощное предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о его агрессии против Украины и наращивание военной силы.

По мнению Нуланд, западные страны должны продолжать разрабатывать санкционные пакеты вместе.

Коррупция в Украине

Во время слушаний в Сенате дипломат отметила проблему коррупции в Украине и важности ее преодоления.

По ее словам, Украине в первую очередь нужно преодолеть масштабную коррупцию, чтобы стать прочным, стабильным и независимым государством.

По мнению Нуланд, коррупция — это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупить чиновников.

— Поэтому это в наших общих интересах работать над такими проблемами. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь, — отметила она.

Что делать с Северным потоком-2?

Виктория Нуланд заявила, что Штаты и партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода.

— Это плохой проект для Германии и Европы. Кроме того, он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды и энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, а также позволяет Навальному угасать в тюрьме, — объяснила она.

По ее мнению, в этом случае должны использовать все возможные инструменты, чтобы остановить строительство соответствующего трубопровода перед его завершением.

По словам Виктории, надо заставить правительство Германии сделать то же самое.

— Я была довольна увидеть мощное предупреждения со стороны Меркель к Путину по его вооружению в Украине. Ничто не пришлет более мощного сигнала Путину, чем остановка этого проекта, — сказала она.

Кроме того, она добавила, что в качестве заместителя Госсекретаря США, это будет ее ключевым и актуальным приоритетом.

Кто такая Виктория Нуланд

Виктория Нуланд — экс-помощница Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии (2013-2017) в администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Ее визит в Украину во время Революции достоинства вызвал негативную реакцию Кремля. Поэтому с 2019 года Нуланд запрещен въезд в РФ.

Санкции против РФ

В апреле на заседании Совета ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план противодействия эскалации РФ.

Он призвал министров иностранных дел Евросоюза ввести секторальные санкции против России.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.