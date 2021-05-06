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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Выдавали фиктивные приглашения: польские пограничники разоблачили схему с украинцами

Выдавали фиктивные приглашения: польские пограничники разоблачили схему с украинцами

Польские пограничники разоблачили преступную группировку, осуществляющую незаконную легализацию украинцев.

Были задержаны 28 человек, среди которых 23 гражданина Польши, а пятеро — Украины, сообщает пограничное ведомство страны.

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Главой преступников была 47-летняя жительница Подкарпатского воеводства.

Женщина организовала схему, которая заключалась в выдаче украинцам фиктивных приглашений от граждан Польши, по которым они пересекали границу, а затем легализовали свое пребывание на территории страны.

Польским правоохранителям понадобилось два года, чтобы полностью ликвидировать эту схему, за это время незаконно легализоваться могли до 700 человек.

Подозреваемым иностранцам грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Каналы незаконной миграции

В Луганской и Закарпатской областях СБУ ликвидировала два канала нелегальной миграции в Украину.

По данным правоохранителей, среди иностранных граждан, которые пользовались нелегальными каналами, были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Источник: Пограничная служба Польши

Фото: Pexels

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