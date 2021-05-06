Польські прикордонники викрили злочинне угруповання, що здійснювало незаконну легалізацію українців.

Було затримано 28 осіб, серед яких 23 громадяни Польщі, а п’ятеро – України, повідомляє прикордонне відомство країни.

Головою злочинців була 47-річна жителька Підкарпатського воєводства.

Жінка організувала схему, що полягала у видачі українцям фіктивних запрошень від громадян Польщі, за якими вони перетинали кордон, а потім легалізовували своє перебування на території країни.

Польським правоохоронцям знадобилося два роки, щоб повністю ліквідувати цю схему, за цей час незаконно легалізуватись могли до 700 осіб.

Підозрюваним іноземцям загрожує від 3 до 10 років в’язниці.

Канали незаконної міграції

У Луганській та Закарпатській областях СБУ ліквідувала два канали нелегальної міграції до України.

За даними правоохоронців, серед іноземних громадян, які користувались нелегальними каналами, були вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Джерело: Прикордонна служба Польщі