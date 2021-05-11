PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Грубник |

Граждане Греции имеют право на компенсацию за ущерб от прививки — суд

вакцинація

В Греции граждане могут получить компенсацию от государства за ущерб, который был нанесен им в ходе любой кампании вакцинации.

Решение утвердил Государственный совет страны.

При этом люди смогут успешно добиваться компенсации, если у них выйдет доказать, что укол был сделан законно, в ходе общей кампании по борьбе с болезнью.

Также нужно будет доказать, что именно вакцина нанесла вред здоровью.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается иммунизация против коронавируса.

Читайте
В Нью-Йорке людей будут вакцинировать в метро и на вокзалах

Прививки делают веществами разных производителей. В то же время есть сообщения о наличии побочных эффектов у привитых.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euractiv

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка