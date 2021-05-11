В Греции граждане могут получить компенсацию от государства за ущерб, который был нанесен им в ходе любой кампании вакцинации.
Решение утвердил Государственный совет страны.
При этом люди смогут успешно добиваться компенсации, если у них выйдет доказать, что укол был сделан законно, в ходе общей кампании по борьбе с болезнью.
Также нужно будет доказать, что именно вакцина нанесла вред здоровью.
Вакцинация против коронавируса
С декабря 2020 года в мире продолжается иммунизация против коронавируса.
Прививки делают веществами разных производителей. В то же время есть сообщения о наличии побочных эффектов у привитых.
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Источник: Euractiv