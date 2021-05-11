У Греції громадяни можуть отримати компенсацію від держави за шкоду, яка була завдана їм під час будь-якої кампанії вакцинації.

Рішення затвердила Державна рада країни.

Водночас люди зможуть успішно вимагати компенсації, якщо у них вийде довести, що укол було зроблено законно, під час загальної кампанії з боротьби з хворобою.

Також потрібно буде довести, що саме вакцина завдала шкоди здоров’ю.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває імунізація проти коронавірусу.

Щеплення роблять речовинами різних виробників. Водночас є повідомлення про наявність побічних ефектів у щеплених.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні та світі читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Euractiv