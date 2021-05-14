В США жительница штата Калифорния выиграла в лотерее SuperLotto Plus $26 млн, но не смогла обратиться за выигрышем вовремя, поскольку постирала билет вместе с одеждой, из-за чего он просто растворился в воде.

Розыгрыш состоялся 14 ноября, а 13 мая истек срок, за который можно было забрать приз.

Известно, что выигрышный билет женщина купила в одном из магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Норуок. Но за выигрышем в установленный срок (180 дней) не обратилась. О том, что $26 млн пропали, сообщили американские телеканалы.

12 мая она посетила магазин, заявив, что купила у них билет, положила в карман брюк, забыла о нем, а потом постирала одежду. В магазине подтвердили продажу билета с помощью записи с видеокамеры. В компании пообещали провести проверку.

Представитель California Lottery объяснила, что если билет был утерян, претендент может подать формальную заявку на выигрыш, но должен предоставить доказательства, что этот билет у него был, например, фотографии билета с обеих сторон.

Выигранную сумму $26 млн можно было получить частями или сразу, но с большим вычетом налогов. Предполагалось, что если за выигрышем никто не придет, эта сумма будет перечислена государственным школам.

В Кагарлыке разоблачили незаконный игорное заведение в торговом центре.

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Во время обысков правоохранителями изъято шесть единиц компьютерного оборудования, которое использовалось для проведения азартных игр, a также денежные средства.

Фото: trancelite