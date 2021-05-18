ЕС продлил санкции против киберпреступников из РФ и Китая

Совет ЕС продлил еще на год киберсанкции против граждан Российской Федерации и Китая.
В частности, ограничительные меры будут действовать до 18 мая 2022 года включительно.
Сейчас такие санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем компаниям, которые считаются киберпреступниками.
Они предусматривают замораживание активов в банках стран ЕС и запрет на поездки на территорию ЕС.
В то же время физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять средства этим людям.
В июле 2020 ода Евросоюз ввел санкции против структур и граждан России и Китая из-за кибератак.
К санкционному списку попали четверо россиян, двое граждан Китая и две организации из Китая и КНДР.
В частности, речь идет о кибератаке против Организации по запрещению химического оружия и кибератаки, известные как WannaCry и NotPetya, а также об операции Cloud Hopper.
Источник: Совет ЕС