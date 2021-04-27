В рамках инициативы по борьбе с коррупцией в мире Великобритания ввела санкции против 14 россиян.

Об этом сообщили на сайте МИД Соединенного Королевства.

По информации ведомства, в 2007 году преступная группировка была причастна к серьезной коррупционной схеме по присваиванию российской государственной собственности на сумму, эквивалентной $230 млн.

Часть граждан фигурирует в “списке Магнитского” (финансиста Сергея Магнитского, который в 2008 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов, а в 2009 году умер в больнице следственного изолятора Матросская тишина), среди них — Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев.

Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, также подпавшие под санкции Великобритании, ранее были внесены в санкционный список Минфина США.

Активы этих 14 россиян будут заморожены на территории Великобритании. Въезд в страну им будет запрещен.

Санкции против РФ

В апреле на заседании Совета ЕС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план противодействия эскалации РФ.

Он призвал министров иностранных дел Евросоюза ввести секторальные санкции против России.

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Источник: МИД Соединенного Королевства, Интерфакс-Украина