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За кібератаки: Євросоюз запровадив санкції проти структур і громадян Росії та Китаю

Через кібератаки Євросоюз ввів нові санкції проти структур і громадян Росії і Китаю. Зокрема, до санкційного списку потрапили четверо росіян, двоє громадян Китаю і дві організацій (з Китаю і КНДР).

Це Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников. Також під санкції потрапив головний центр спецтехнологій Генерального штабу ЗС РФ.

У ЄС повідомили, що ці особи та організації несуть відповідальність, надають підтримку або були залучені до кібератака або спроб кібератак.

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Зокрема, йдеться про кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї і кібератаки, які публічно відомі як WannaCry і NotPetya, а також про операцію Cloud Hopper.

У МЗС України вже відреагували на нові санкції і заявили, що це відкриває нові можливості для співпраці між нашою країною та Євросоюзом у питаннях виявлення і реагування на тих, хто здійснював кібератаки на критично важливу інфраструктуру держави.

Також у червні цього року Єврорада вирішила продовжити економічні санкції проти Росії. Вони заважатимуть РФ продавати і купувати зброю та інші товари для потреб армії.

Крім того, санкції блокуватимуть доступ Росії до технологій і послуг, які використовуються для розробки і видобутку нафти.

Джерело: Європейський Союз

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