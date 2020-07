За кібератаки: Євросоюз запровадив санкції проти структур і громадян Росії та Китаю

Через кібератаки Євросоюз ввів нові санкції проти структур і громадян Росії і Китаю. Зокрема, до санкційного списку потрапили четверо росіян, двоє громадян Китаю і дві організацій (з Китаю і КНДР).

Це Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников. Також під санкції потрапив головний центр спецтехнологій Генерального штабу ЗС РФ.

У ЄС повідомили, що ці особи та організації несуть відповідальність, надають підтримку або були залучені до кібератака або спроб кібератак.

Зокрема, йдеться про кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї і кібератаки, які публічно відомі як WannaCry і NotPetya, а також про операцію Cloud Hopper.

У МЗС України вже відреагували на нові санкції і заявили, що це відкриває нові можливості для співпраці між нашою країною та Євросоюзом у питаннях виявлення і реагування на тих, хто здійснював кібератаки на критично важливу інфраструктуру держави.

Since the EU cyber sanctions regime also covers cyber-attacks against third states, it opens the door for cooperation between the EU & Ukraine in issues of tracking, identifying and responding to those who committed cyber-attacks on the critical infrastructure of Ukraine. 3/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2020