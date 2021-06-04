Батько затриманого білоруського опозиціонера Романа Протасевича вважає, що його син в недавньому інтерв’ю держтелеканалу робив заяви внаслідок тортур і залякувань. Він також припустив, що Романа могли накачати психотропними речовинами.

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За його словами, визнання сина є наслідками більш ніж тижневого перебування у катівнях СІЗО КДБ Білорусі.

– У Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він ніколи в житті не сказав би. Це дуже помітно по обличчю… Спочатку його намагалися душити, били. Зараз видно сліди від наручників. Скільки його тримали – страшно навіть припустити. Його залякали, – сказав Дмитро Протасевич.

Він також вважає, що Романа могли змусити вживати психотропи.

Батько Протасевича зазначив, що слова сина не можуть бути правдою, а написані білоруською владою. За його словами, Роман зробив такі визнання через постійні тортури.

– У мене немає ніяких сумнівів: те, що говорить Роман – це результат його залякування, результат постійного психологічного, фізичного насильства над ним. Це результат того, що його просто-напросто залякали, пригрозили, може бути, життям дівчини та його життям. Я не знаю, мені складно припустити та важко взагалі про це говорити, – заявив батько опозиціонера.

Він додав, що його син ніколи не сказав би таких слів сам.

Інтерв’ю Протасевича

3 червня Протасевич дав нібито добровільно інтерв’ю провладному білоруському телеканалу.

Зокрема, він розповів про “повагу” до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Також він заявив, що діяльність білоруської опозиції на чолі з Тихановською нібито фінансують литовські платники податків і приватні спонсори.

Джерело: Настоящее время