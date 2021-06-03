3 июня на заседании Верховной Рады депутаты 280 голосами утвердили текст постановления о заявлении относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryаnair в Минске 23 мая, в результате чего были задержаны основатель крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушка София Сапега.

– Верховная Рада Украины решительно осуждает действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержанию Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси, – говорится в тексте заявления нардепов.

Парламентарии призывают белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан Беларуси, а также гарантировать уважение к правам человека в соответствии с международными обязательствами.

– Верховная Рада Украины подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего с государствами-членами Европейского Союза и США, в частности относительно прекращения воздушных сообщений с Республикой Беларусь, – говорится в проекте постановления ВРУ.

Также депутаты отмечают, что полностью поддерживают действия правительства Украины, которое 26 мая запретило авиационные перевозки между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и ужесточило “воздушные санкции” в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Полный текст заявления Верховной Рады относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, якобы из-за поступления сигнала о заминировании, когда борт пролетал над Беларусью.

Среди пассажиров рейса был основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали.

Накануне власти объявили Протасевича в межгосударственный розыск и даже просили Польшу выдать его для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Подробнее о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале Фактов ICTV.