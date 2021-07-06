В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников медицинской, социальной, образовательной и других сфер. В случае отказа людям угрожают увольнением.

Такое решение во вторник, 6 июля, принял Кабинет министров Латвии.

Поправки предусматривают, что работодатель должен предоставлять эпидемиологически безопасные услуги в медицинских, социальных и образовательных сферах. То есть необходимо иметь сертификат о вакцинации или о том, что человек переболел.

Если обязанности работника связаны с высоким риском заражения коронавируса, работодатель вправе требовать у него справку о вакцинации.

Человека могут уволить или перевести на другую должность, если такого документа не будет до 15 сентября.

Правительство поручило подготовить изменения в Закон о борьбе с Covid-19 до 14 июля пяти министерствам — Министерству юстиции, Министерству здравоохранения, Министерству социального обеспечения, Министерству экономики и Министерству финансов.

Министерствам также поручено проверить, не нарушать этот закон Конституции.

Источник: LETA