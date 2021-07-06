У Латвії запровадили обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників медичної, соціальної, освітньої та інших сфер. У разі відмови людям погрожують звільненням.

Таке рішення у вівторок, 6 липня, ухвалив Кабінет міністрів Латвії.

Поправки передбачають, що роботодавець повинен надавати епідеміологічно безпечні послуги у медичних, соціальних та освітніх сферах. Тобто необхідно мати сертифікат про вакцинацію, або про те, що людина перехворіла.

Якщо обов’язки працівника пов’язані із високим ризиком зараження коронавірусом, роботодавець має право вимагати у нього довідку про вакцинацію.

Людину можуть звільнити або перевести на іншу посаду, якщо такого документа не буде до 15 вересня.

Уряд доручив підготувати зміни до Закону про боротьбу з Covid-19 до 14 липня п’яти міністерствам – Міністерству юстиції, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству соціального забезпечення, Міністерству економіки та Міністерству фінансів.

Міністерствам також доручили перевірити, чи не порушуватиме цей закон Конституції.

Джерело: LETA