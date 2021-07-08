В мире впервые за год после стремительного роста снизилась цены на продукты питания. Об этом свидетельствует отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Индекс продовольственных цен составил 124,6 пункта в июне. Это на 2,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, однако, если сравнивать с прошлым годом рост цен произошел на 33,9%.

Уменьшение индекса в июне произошло благодаря снижению цен на такие продукты питания — зерновые культуры, масло и молочные продукты. Это уровняло баланс после роста стоимости мяса и сахара. Растительное масло подешевело больше всего за последние четыре месяца — на 9,8%. Индекс уменьшился благодаря снижению стоимости подсолнечного, пальмового и соевого масла.

Зерновые культуры по сравнению с маем подешевели на 2,6%, в том числе кукуруза на 0,5%, а пшеница на 0,8%. Индекс цен на молочные продукты сократился лишь на 1%.

Совсем другая ситуация с ценами на сахар — тенденция роста наблюдается уже в течение трех месяцев. Мясо дорожает уже девятый месяц подряд.

Эксперты прогнозируют увеличение запасов зерновых культур впервые с 2017-2018 годов. Ожидается, что объем производства зерновых в 2021 году составит более 2,8 млн тонн.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН