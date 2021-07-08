У світі вперше за рік після стрімкого зростання знизилася ціни на продукти харчування. Про це свідчить звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Індекс продовольчих цін склав 124,6 пункти у червні. Це на 2,5% менше порівняно з попереднім місяцем, проте, якщо порівнювати з минулим роком зростання цін відбулося на 33,9%.

Зменшення індексу у червні сталося завдяки зниженню цін на такі продукти харчування – зернові культури, олію та молочні продукти. Це вирівняло баланс після зростання вартості м’яса та цукру. Олія здешевшала найбільше за останні чотири місяці – на 9,8%. Індекс зменшився завдяки зниженню вартості соняшникової, пальмової та соєвої олії.

Зернові культури порівняно з травнем здешевшали на 2,6%, зокрема кукурудза на 0,5%, а пшениця на 0,8%. Індекс цін на молочні продукти скоротився лише на 1%.

Зовсім інша ситуація з цінами на цукор – тенденція зростання спостерігається уже протягом трьох місяців. М’ясо дорожчає уже дев’ятий місяць поспіль.

Експерти прогнозують збільшення запасів зернових культур вперше з 2017-2018 років. Очікується, що обсяг виробництва зернових у 2021 році складе понад 2,8 млн тонн.

Джерело: Продовольча і сільськогосподарська організація ООН