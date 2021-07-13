Во Франции второй раз за лето оштрафовали компанию Google. Во вторник, 13 июля, Антимонопольный комитет решил взыскать с Google Alphabet €500 млн за нарушение авторских прав.

Долгое время компания решает споры с издателями об использовании их новостей. В 2020 году регулятор обязал с Google провести со СМИ добросовестные переговоры — решение осталось проигнорированным.

— Санкция в размере €500 млн учитывает исключительную серьезность выявленных нарушений, — сказала Изабель де Сильва, президент Антимонопольного комитета.

В пресс-службе Google сообщили, что разочарованы решением и считают, что действовали добросовестно в течение всего процесса. Компания может обжаловать решение.

Противостояние между Google и французскими медиа продолжается уже долгое время. В 2019 году представители газет и журналов начали массового подавать жалобы.

В течение двух месяцев американская корпорация должна предоставить предложения относительно того, как она компенсирует изданиям использования их материалов. Иначе компания может получить дополнительный штраф в размере €900 тыс. в день.

В июне Google получила штраф в размере €220 млн за злоупотребление положением на рынке рекламы.