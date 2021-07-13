У Франції вдруге за літо оштрафували компанію Google. У вівторок, 13 липня, Антимонопольний комітет вирішив стягнути з Google Alphabet €500 млн за порушення авторських прав.

Тривалий час компанія вирішує спори з видавцями щодо використання їхніх новин. У 2020 році регулятор зобов’язав з Google провести зі ЗМІ добросовісні переговори – рішення залишилося проігнорованим.

– Санкція у розмірі €500 млн враховує виняткову серйозність виявлених порушень, – сказала Ізабель де Сільва, президент Антимонопольного комітету.

У прес-службі Google повідомили, що розчаровані рішенням і вважають, що діяли добросовісно протягом усього процесу. Компанія може оскаржити рішення.

Протистояння між Google та французькими медіа триває уже довгий час. У 2019 році представники газет і журналів почали масового подавати скарги.

Протягом двох місяців американська корпорація має надати пропозиції щодо того, як вона компенсує виданням використання їхніх матеріалів. Інакше компанія може отримати додатковий штраф у розмірі €900 тис. щодня.

У червні Google отримала штраф у розмірі €220 млн за зловживання положенням на ринку реклами.