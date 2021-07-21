Вакцину от коронавируса Comirnaty, которую создали компании Pfizer/BioNTech, начнут производить в Южной Африке.

Препарат будут производить на мощностях южноафриканской компании Biovac, которая расположена в Кейптауне.

Изготовленный там Pfizer планируют распространять на территории Африки, чтобы обеспечить вакциной местное население на фоне мощных всплесков коронавируса.

Компания Biovac получит крупные партии всех необходимых ингредиентов для создания Pfizer из Европы, а затем смешает их согласно инструкции, поместит во флаконы и упакует.

Производство вакцин планируют начать только в 2022 году, целью является изготовление 100 млн доз сыворотки в год.

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания хочет сделать свою вакцину доступной для людей по всему миру, но большинство доз уже раскупили богатые страны.

Исполнительный директор африканской компании Biovac доктор Морена Махоан уверен, что этот шаг является критически важным на пути к расширению доступа африканцев к эффективной вакцины от коронавируса.