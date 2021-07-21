Вакцину від коронавірусу Comirnaty, яку створили компанії Pfizer/BioNTech, почнуть виробляти у Південній Африці.

Препарат виготовлятимуть на потужностях південноафриканської компанії Biovac, яка розташована у Кейптауні.

Виготовлений там Pfizer планують розповсюджувати на території Африки, щоб забезпечити вакциною тамтешнє населення на тлі потужних сплесків коронавірусу.

Компанія Biovac отримає великі партії усіх необхідних інгредієнтів для створення Pfizer з Європи, а потім змішає їх згідно з інструкцією, помістить у флакони та упакує.

Виробництво вакцин планують розпочати лише у 2022 році, метою є виготовлення 100 млн доз сироватки за рік.

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що компанія хоче зробити свою вакцину доступною для людей по всьому світу, але більшість доз вже розкупили багаті країни.

Виконавчий директор африканської компанії Biovac доктора Морена Махоан впевнений, що цей крок є критично важливим на шляху до розширення доступу африканців до ефективної вакцини від коронавірусу.