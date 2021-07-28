Масштабные лесные пожары в Турции 28 июля достигли жилых районов города Манавгат, который находится в курортной провинции Антальи. Жителей четырех кварталов эвакуировали. По разным данным, пострадали от 30 до 52 человек.

Причиной пожара местные власти называют сильную жару, распространению огня способствует сильный ветер, но уверяют, что пожар в Манавгате не угрожает безопасности туристических объектов.

К тушению привлекли самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. Им помогают спасатели из других городов Турции.

В соцсетях много видео и фото масштабного пожара в Антальи. На них видно, как солнце закрывает желтый дым.

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Источник: Anadolu

Фото: gurbetcigencler