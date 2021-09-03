Силы и боевики Талибана, лояльные местному лидеру Ахмаду Масуду, сражались в Панджшерской долине Афганистана 2 сентября. Это произошло более чем через две недели после того, как талибы захватили власть в Афганистане.

Панджшер — последняя провинция, оказывающая сопротивление правлению Талибана, который восстановил контроль над страной, когда американские и иностранные войска вывели контингент после 20 лет присутствия в Афганистане.

Каждая сторона выдвигает конкурирующие заявления о территориальных завоеваниях и жертвах.

— Мы начали операции после провала переговоров с местной вооруженной группировкой. Они понесли большие потери, — заявил пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахед.

Пресс-секретарь повстанческой группировки Национального фронта сопротивления Афганистана (NRFA) сказал, что она полностью контролирует все дороги, а наступление талибов силы сопротивления отбили.

— Враг предпринимал несколько попыток войти в Шотул из Джабул-Сараджа и каждый раз терпел неудачу, — заявил он, имея в виду город в соседней провинции Парван.

Долина Панджшер, к северу от Кабула в Гиндукуше, была оплотом сопротивления в течение десятилетий, сначала против СССР в 1980-х годах, а затем против Талибана в 1990-х годах. Она все еще усеяна ржавыми танками от боев тех десятилетий.