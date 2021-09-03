Сили та бойовики Талібану, лояльні місцевому лідеру Ахмаду Масуду, билися в Панджшерской долині Афганістану 2 вересня. Це сталося більш як через два тижні після того, як таліби захопили владу в Афганістані.

Панджшер – остання провінція, яка чинить опір правлінню Талібану, що відновив контроль над країною після того, як американські та іноземні війська вивели контингент через 20 років присутності в Афганістані.

Кожна сторона висуває свої заяви про територіальні завоювання і жертви.

– Ми почали операції після провалу переговорів з місцевою озброєною групою. Вони зазнали великих втрат, – заявив прес-секретар Талібану Забіхула Муджахед.

Прес-секретар повстанського угруповання Національного фронту опору Афганістану (NRFA) заявив, що воно повністю контролює всі шляхи, а наступ талібів сили опору відбили.

– Ворог робив кілька спроб увійти в Шотул із Джабул-Сараджа і щоразу зазнавав невдачі, – заявив він, маючи на увазі місто в сусідній провінції Парван.

Долина Панджшер, на північ від Кабула в Гіндукуш, була оплотом опору протягом десятиліть, спочатку проти СРСР у 1980-х роках, а потім проти Талібану в 1990-х роках. Вона досі усіяна іржавими танками, що лишилися після боїв тих десятиліть.