Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая отменила все карантинные ограничения. В пятницу, 10 сентября, страна вернулась к повседневной жизни, как перед пандемией коронавируса.

Власти Дании приняли такое решение в конце августа, поскольку вирус перестал быть основной угрозой для общества. Сейчас в стране высокий уровень вакцинации среди населения, а также низкий процент заболеваемости и смертности вследствие Covid-19.

Теперь для входа в рестораны, спортивные залы или ночные клубы гражданам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный тест.

Kontakttallet er i dag beregnet til 0,7. Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start september! Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt. #COVID19dk pic.twitter.com/xdHRWlPG64

— Magnus Heunicke (@Heunicke) September 7, 2021