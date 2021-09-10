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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Без масок и тестов: Дания первой в ЕС отменила карантин

Без масок и тестов: Дания первой в ЕС отменила карантин

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая отменила все карантинные ограничения. В пятницу, 10 сентября, страна вернулась к повседневной жизни, как перед пандемией коронавируса.

Власти Дании приняли такое решение в конце августа, поскольку вирус перестал быть основной угрозой для общества. Сейчас в стране высокий уровень вакцинации среди населения, а также низкий процент заболеваемости и смертности вследствие Covid-19.

Теперь для входа в рестораны, спортивные залы или ночные клубы гражданам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный тест.

— В начале сентября можно наблюдать ослабление эпидемии. Это свидетельствует о том, что Дания находится на действительно удачной позиции.

Вакцины и все граждане, которые прилагают большие усилия в Дании в течение длительного периода, являются основой для того, чтобы мы были такими сильными, — заявил министр здравоохранения Магнус Хенике.

Если в школу придет больной коронавирусом ребенок, он пойдет на карантин, но не весь класс, как это было раньше. Работники могут вернуться к работе в офисы, также отменяется масочный режим.

Сейчас в Дании получили прививки около 75% взрослого населения. С начала пандемии коронавируса в стране заболело более 350 тыс. человек, в результате осложнений умерли 2 599 граждан.

Источник: Politico

Фото: Depositphotos

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