Данія стала першою країною в Європейському Союзі, яка скасувала всі карантинні обмеження. У п’ятницю, 10 вересня, країна повернулася до повсякденного життя, як перед пандемією коронавірусу.

Влада Данії ухвалила таке рішення наприкінці серпня, оскільки вірус перестав бути основною загрозою для суспільства. Наразі у країні високий рівень вакцинації серед населення, а також низький відсоток захворюваності та смертності внаслідок Covid-19.

Відтепер для входу у ресторани, спортивні зали чи нічні клуби громадянам не потрібно пред’являти сертифікат про вакцинацію чи негативний тест.

Kontakttallet er i dag beregnet til 0,7. Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start september! Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt. #COVID19dk pic.twitter.com/xdHRWlPG64

— Magnus Heunicke (@Heunicke) September 7, 2021