Австралия откажется от иностранных туристов до 2022 года

Австралия из-за пандемии коронавируса не будет принимать туристов из других стран как минимум до 2022 года. При этом часть людей будут пускать в страну.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По его словам, правительство готово снять некоторые из самых жестких и длительных ограничений на поездки, из-за которых жители Австралии не могут выехать за пределы страны.

Моррисон отметил, что приоритетное внимание будет уделяться возвращению квалифицированных мигрантов и студентов, но иностранных туристов пока не будут пускать в страну.

— Думаю, в следующем году мы доберемся и до иностранных гостей, — заявил Моррисон.

Он добавил, что только при полной вакцинации 80% населения Австралии от 16 лет границы страны могут открыть.

Ранее власти Австралии планировали открыть границы для вакцинированных людей с ноября. Это будет возможно только для тех штатов страны, где население вакцинировано на 80%.