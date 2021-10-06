Австралія відмовиться від іноземних туристів до 2022 року

Австралія через пандемію коронавірусу не прийматиме туристів з інших країн як мінімум до 2022 року. Водночас частину людей пускатимуть у країну.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон.

За його словами, уряд готовий зняти деякі з найжорсткіших і тривалих обмежень на поїздки, через які жителі Австралії не можуть виїхати за межі країни.

Моррісон зазначив, що пріоритетну увагу нададуть поверненню кваліфікованих мігрантів і студентів, але іноземних туристів поки що не пускатимуть у країну.

– Думаю, наступного року ми доберемося і до іноземних гостей, – заявив Моррісон.

Він додав, що лише за умови цілковитої вакцинації 80% населення Австралії від 16 років кордони країни можуть відкрити.

Раніше влада Австралії планувала відкрити кордони для вакцинованих людей з листопада. Це буде можливо для тільки тих штатів країни, де населення вакциновано на 80%.