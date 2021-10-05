Украина будет настаивать на сохранении транзита газа из России через украинскую газотранспортную систему (ГТС) еще минимум на 15 лет.

Об этом рассказал в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как известно, действующий контракт на транзит газа через Украину завершится в 2024 году. Однако Киев рассчитывает на его продление и сохранение транзита на нынешнем уровне.

Как отметил Шмыгаль, этому могут поспособствовать санкции против российского газопровода Северный поток-2, по которому РФ планирует поставлять газ в Европу в обход Украины.

По словам главы правительства, вариант с полной остановкой транзита через Украину после запуска Северного потока-2 в Киеве не рассматривается, поскольку газопровод сейчас частично находится под санкциями. – Такие вещи мы не предполагаем, поскольку Северный поток-2 пока что является проектом, который находится, на данный момент, под частью санкций. Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США, продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификации “Потока”. Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что решение о транзите не может приниматься единолично в Москве, поскольку потребители российского газа находятся в Европе, и Брюссель также имеет право голоса.

К тому же, по словам Шмыгаля, транзит идет не только через территорию Украины, но и через ряд других европейских стран. Следовательно, Украина не будет одинока в борьбе за сохранение транзита.

– Транзит идет не только из Украины, он продолжается в ряде европейских стран. Они также являются нашими партнерами-соседями и партнерами по транзиту. Соответственно, в борьбе за сохранение интересов мы не одни. Поэтому не все так просто. Мы понимаем намерения РФ, но мы также должны понимать геополитическую составляющую и нашу роль в ней, — пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что Северный поток-2 оказался сложным проектом как для самих россиян, так и для многих стран Европы, и Украина в этой ситуации опускать руки не собирается.

Что известно о запуске Северного потока-2

Северный поток-2 (Nord Steam-2) – это проект газопровода из России в Германию через Прибалтику, общая длина которого составляет более 1200 км. Газопровод будет способен транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

Как отмечал министр энергетики Украины Герман Галущенко, даже после запуска Северного потока-2 наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд куб. м.

1 сентября этого года президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ввести новые санкции против РФ, если Кремль попытается использовать Северный поток-2 как экономическое оружие.

В конце августа США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода.

С понедельника, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки российского газопровода Северный поток-2.