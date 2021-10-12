Еврокомиссия совместно с украинскими экспертами изучает различные сценарии для достаточной поставки газа в Украину.

Об этом в ходе 23-го саммита Украина – ЕС, который стартовал сегодня, 12 октября, в Киеве заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

– Еврокомиссия тесно сотрудничает с Украиной для того, чтобы обеспечить возможности поставки газа от стран-членов ЕС, – отметила Урсула фон дер Ляєн.

По ее словам, одним из таких вариантов является возможность реверсионных потоков газа от Словакии.

Вместе с тем, Еврокомиссия изучает также возможности совместного хранения газа.

– У вас есть газохранилища, поэтому мы будем изучать возможности использования газохранилищ для общего блага. Мы постоянно подчеркиваем директивы, что энергобезопасность полностью зависит от Северного потока-2. Для Европейской комиссии Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа, – отметила президент Еврокомиссии.

12 октября во время саммита Украина-ЕС стороны подписали ряд совместных соглашений.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, посол председательствующей в ЕС Словении в Украине Томаж Менцин и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали соглашение об общем авиационном пространстве.

Кроме того, подписали соглашения об участии Украины в рамочной программе по исследованиям и инновациям Horizon Europe, а также в программе Creative Europe на 2021-2027 годы.