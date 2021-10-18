Північний потік-2: першу нитку газогону заповнили технічним газом

Першу нитку газопроводу Північний потік-2 заповнили технічним газом. Про це повідомили у прес-службі компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

За її даними, першу нитку газогону наповнили 177 млн ​куб м палива. Це забезпечило тиск близько 103 бар.

– Згідно з планом та відповідно до вимог проекту системи, перша лінія заповнюється приблизно 177 млн куб м так званого технічного газу, що забезпечує тиск у трубопроводі близько 103 бар.

Компанія-оператор зазначила, що цього тиску достатньо для початку транспортування газу. Наразі триває підготовка до другої нитки Північного потоку-2.

На початку вересня найбільший у Росії виробник та імпортер природного газу, компанія Газпром, повідомила про завершення будівництва газопроводу Північний потік-2.

ЗМІ писали, що його можуть запустити уже в жовтні. Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило про отримання всіх документів на сертифікацію. Їхній розгляд може тривати чотири місяці, потім рішення передадуть Єврокомісії.

4 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила про початок заповнення газом першої нитки. За даними прес-служби, газогін пройшов необхідну сертифікацію.

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Джерело: Nord Stream 2