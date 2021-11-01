Аномальная жара и наводнения – это новая норма: отчет ученых об изменении климата

Резкие изменения климата, в частности, аномальная жара и сильные наводнения, теперь новая норма. Об этом говорится в отчете о состоянии климата в 2021 году Всемирной метеорологической организации.

По словам ученых, “климат меняется на глазах”. Средняя температура воздуха за 20 лет с 2002 года впервые на 1°C превысит доиндустриальный уровень.

Исследователи отмечают, что глобальный уровень моря в этом году поднялся до максимума. С 2013 по 2021 год рост увеличился более чем вдвое до 4,4 мм из-за таяния льда из ледников и ледниковых щитов.

– Если мы продолжим нашу текущую траекторию, этот рост может превысить 2 млн к 2100 году, переместив около 630 млн человек во всем мире. Последствия этого непостижимы, – заявил профессор Джонатан Бомбер, директор Бристольского гляциологического центра.

Также в отчете говорится, что последние семь лет, включая 2021 год, очевидно, станут самыми теплыми за всю историю из-за рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере.

Профессор Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас рассказал об экстремальных погодных явлениях, которые зафиксировали только в этом году. Он вспомнил о сильных наводнениях в Европе, унесших жизни десятки людей, а ущерб после них оценивается в миллиарды.

В одном из районов Китая за несколько часов выпала месячная норма осадков. В Канаде и США была зафиксирована аномальная жара – 50°C и 54,4°C. На пике ледникового покрова Гренландии впервые шел дождь, а не снег.

Также ученый назвал засуху в субтропической Южной Америке, которая там уже второй год. В результате сток речных бассейнов уменьшился, что негативно сказалось на сельском хозяйстве, транспорте и производстве энергии.

Читайте: Последняя надежда человечества: почему нынешняя попытка спасти климат может стать последней