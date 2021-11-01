Аномальна спека та повені – це нова норма: звіт науковців про зміну клімату

Різкі зміни клімату, зокрема аномальна спека та сильні повені, тепер є новою нормою. Про це йдеться у звіті про стан клімату у 2021 році Всесвітньої метеорологічної організації.

За словами науковців, наразі “клімат змінюється на очах”. Середня температура повітря за 20 років з 2002 року вперше на 1°C перевищить доіндустріальний рівень.

Дослідники наголошують, що глобальний рівень моря цього року піднявся до максимуму. З 2013 до 2021 року зростання збільшилося більш як удвічі до 4,4 мм через танення льоду з льодовиків і льодовикових щитів.

– Якщо ми продовжимо нашу поточну траєкторію, це зростання може перевищити 2 млн до 2100 року, перемістивши близько 630 млн людей у всьому світу. Наслідки цього незбагненні, – заявив професор Джонатан Бомбер, директор Брістольського гляціологічного центру.

Також у звіті йдеться, що останні сім років, включно з 2021, очевидно, стануть найтеплішими за всю історію через рекордну концентрацію парникових газів в атмосфері.

Професор Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас розповів про екстремальні погодні явища, які зафіксували лише цього року. Він згадав про сильні повені у Європі, які забрали життя десятки людей, а збитки після них оцінюють у мільярди.

В одному з районів Китаю за кілька годин випала місячна норма опадів. У Канаді та США була зафіксована аномальна спека – 50°C та 54,4°C. На піку льодовикового покриву Гренландії вперше йшов дощ, а не сніг.

Також вчений назвав посуху у субтропічній Південній Америці, яка сталася там уже другий рік. У результаті стік річкових басейнів зменшився, а це негативно позначилася на сільському господарстві, транспорті та виробництві енергії.

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