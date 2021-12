На саммите в Брюсселе приняли декларацию – журналист

В среду, 15 декабря, на саммите стран Восточного партнерства в Брюсселе была принята декларация.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

До этого Йозвяк предупредил о завершении пленарного рабочего заседания саммита Восточного партнерства, после которого должен был начаться рабочий ужин, на котором и планировалось принятие декларации.

the #EaP working plenary over, now time for a working dinner in which the declaration should be adopted. #Ukaine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2021