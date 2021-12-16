На саміті у Брюсселі ухвалили декларацію – журналіст

У середу, 15 грудня, на саміті країн Східного партнерства у Брюсселі було прийнято декларацію.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
– Декларацію саміту Східного партнерства прийнято, – написав він у Twitter.
the declaration of the #EaP summit has been approved. #Ukraine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan #Belarus
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2021
До цього Йозвяк попередив про завершення пленарного робочого засідання саміту Східного партнерства, після якого мала розпочатися робоча вечеря, на якій і планувалося прийняття декларації.
the #EaP working plenary over, now time for a working dinner in which the declaration should be adopted. #Ukaine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2021
Фото: Шарль Мішель