На саміті у Брюсселі ухвалили декларацію – журналіст

У середу, 15 грудня, на саміті країн Східного партнерства у Брюсселі було прийнято декларацію.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

До цього Йозвяк попередив про завершення пленарного робочого засідання саміту Східного партнерства, після якого мала розпочатися робоча вечеря, на якій і планувалося прийняття декларації.

the #EaP working plenary over, now time for a working dinner in which the declaration should be adopted. #Ukaine #Georgia #Moldova #Armenia #Azerbaijan

