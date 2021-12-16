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На саміті у Брюсселі ухвалили декларацію – журналіст

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На саміті у Брюсселі ухвалили декларацію – журналіст

У середу, 15 грудня, на саміті країн Східного партнерства у Брюсселі було прийнято декларацію.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Декларацію саміту Східного партнерства прийнято, – написав він у Twitter.

До цього Йозвяк попередив про завершення пленарного робочого засідання саміту Східного партнерства, після якого мала розпочатися робоча вечеря, на якій і планувалося прийняття декларації.

 

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