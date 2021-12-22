В Польше обвинили 91 украинца в содействии нелегальной миграции в 2021 году

За 2021 год Погранслужба Польши предъявила обвинение 91 гражданину Украины в содействии нелегальной миграции.

Как уточняется, всего под такое обвинение попало 422 человека, и украинцы – большинство из них.

– Среди этих людей больше всего было граждан Украины – 91 человек, Грузии – 56 и Сирии – 55, – сказано в сообщении Пограничной службы.

W tym roku #funkcjonariuszeSG postawili zarzuty popełnienia przestępstwa 422 “pomocnikom”. Wśród tych osób najwięcej było obywateli Ukrainy — 91 osób, Gruzji — 56 i Syrii- 55.#zgranicy #granicapolskobiałoruska pic.twitter.com/eWVZaCZ0nd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 22, 2021

По данным польского агентства PAP, с начала года Пограничная служба зафиксировала около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Напомним, осенью на границе Польши с Беларусью существенно обострилась ситуация из-за миграционного кризиса.

В ее создании обвинили режим Александра Лукашенко, так как потоки нелегальніх мигрантов с белорусской границы считают методом давления на ЕС.

Нелегалы неоднократно пытались прорваться в Польшу, но эти попытки отразили.

Источник: Straż Graniczna, PAP

Фото: Straż Graniczna