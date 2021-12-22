У Польщі звинуватили 91 українця у сприянні нелегальній міграції у 2021 році

За 2021 рік Прикордонна служба Польщі звинуватила 91 громадянина України у сприянні нелегальній міграції.

Як уточнюється, всього під таке звинувачення потрапило 422 особи, і українці – більшість із них.

– Серед цих людей найбільше було громадян України – 91 особа, Грузії – 56 та Сирії – 55, – сказано у повідомленні Прикордонної служби.

W tym roku #funkcjonariuszeSG postawili zarzuty popełnienia przestępstwa 422 “pomocnikom”. Wśród tych osób najwięcej było obywateli Ukrainy – 91 osób, Gruzji – 56 i Syrii- 55.#zgranicy #granicapolskobiałoruska pic.twitter.com/eWVZaCZ0nd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 22, 2021

За даними польського агентства PAP, з початку року Прикордонна служба зафіксувала близько 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, восени на кордоні Польщі з Білоруссю суттєво загострилася ситуація через міграційну кризу.

У її створенні звинуватили режим Олександра Лукашенка, оскільки потоки нелегальних мігрантів із білоруського кордону вважають методом тиску на ЄС.

Нелегали неодноразово намагалися прорватися до Польщі, але ці спроби відбили.

Джерело: Straż Graniczna, PAP

Фото: Straż Graniczna