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У Польщі звинуватили 91 українця у сприянні нелегальній міграції у 2021 році

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Польський кордон, мігранти, нелегали

За 2021 рік Прикордонна служба Польщі звинуватила 91 громадянина України у сприянні нелегальній міграції.

Як уточнюється, всього під таке звинувачення потрапило 422 особи, і українці – більшість із них.

– Серед цих людей найбільше було громадян України – 91 особа, Грузії – 56 та Сирії – 55, – сказано у повідомленні Прикордонної служби.

За даними польського агентства PAP, з початку року Прикордонна служба зафіксувала близько 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, восени на кордоні Польщі з Білоруссю суттєво загострилася ситуація через міграційну кризу.

У її створенні звинуватили режим Олександра Лукашенка, оскільки потоки нелегальних мігрантів із білоруського кордону вважають методом тиску на ЄС.

Нелегали неодноразово намагалися прорватися до Польщі, але ці спроби відбили.

Джерело: Straż Graniczna, PAP

Фото: Straż Graniczna

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