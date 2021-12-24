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Факты / Мир

Вселенский патриарх Варфоломей заболел коронавирусом

Анастасия Гевко редактор ленты
Вселенський патріарх Варфоломій

У Вселенского патриарха Варфоломея обнаружили коронавирусную инфекцию. 

Так, по данным пресс-службы Вселенского патриархата, патриарх сдал тест 24 декабря в рамках регулярной диагностики, и он оказался положительным.

– Его Святейшество полностью вакцинирован. В настоящее время проявляются легкие симптомы, его общее состояние хорошее, – подчеркнули в сообщении.

Как уточняется, сразу после постановки диагноза он посетил центральную горбольницу для профосмотра.

Вселенский Патриарх поблагодарил всех, кто проявил интерес к его здоровью, и призвал, всех следовать рекомендациям врачей и специалистов.

Тем, кто еще не был вакцинирован, он посоветовал сделать это как можно скорее для своего же блага, и общества в целом.

Фото: Dreamstime

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