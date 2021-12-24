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Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вселенський патріарх Варфоломій

У Вселенського патріарха Варфоломія виявили коронавірусну інфекцію.

Так, за даними прес-служби Вселенського патріархату, патріарх здав тест 24 грудня у рамках регулярної діагностики, і він виявився позитивним.

– Його Святість повністю вакцинований. Наразі проявились легкі симптоми, його загальний стан хороший, – наголосили у повідомленні.

Як уточнюється, відразу після встановлення діагнозу він відвідав центральну міську лікарню для профогляду.

Вселенський Патріарх подякував усім, хто виявив інтерес до його здоров’я, і ​​закликав усіх дотримуватися рекомендацій лікарів і фахівців.

Тим, хто ще не був вакцинований, він порадив зробити це якнайшвидше для свого ж блага, і суспільства загалом.

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Фото: Dreamstime

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