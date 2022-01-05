Хаос и потрясения: протесты в Казахстане глазами мировых СМИ

В Казахстане, несмотря на отставку правительства и снижение цен на автогаз, которых требовали митингующие, продолжаются протесты.

На фоне происходящего в разных городах президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение по всей стране.

Уже известно о первых погибших и пострадавших с обеих сторон. Несколько часов в Казахстане был отключен интернет, не работали сайты органов власти и вещал лишь госканал Хабар 24.

Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана – Нурсултан Назарбаев. Он пообещал, что не сбежит из страны, несмотря на беспорядки, и анонсировал предложения по новым политическим реформам, а также – максимально жесткий ответ на протесты.

Как выглядит происходящее в Казахстане глазами мировых СМИ, читайте в материале Фактов ICTV.

Корреспондент AFP, присутствовавший на месте протеста, отметил, что полиция применяла против толпы людей светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Он сообщил, что некоторые из протестующих были вооружены дубинками и щитами, изъятыми у полиции.

Но полная картина событий остается неясной, отмечают в AFP, поскольку с журналистами и свидетелями в Казахстане нельзя было связаться через интернет или мобильные телефоны, что серьезно ограничило освещение эскалации антиправительственных протестов.

В издании напомнили, что этот митинг начался там же, где бастовали нефтяники в 2011 году – в Жанаозене.

Так, в 2011 году по меньшей мере 14 митингующих были убиты полицией в процессе подавления протеста по поводу оплаты и условий труда. В AFP подчеркнули, что те события считаются самым смертоносным беспорядком с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году.

На этот факт обратили внимание и в AP, но там называют число в по меньшей мере 15 погибших.

Журналисты считают, что судя по происходящему в эти дни, у протестов 2022 года нет определенного лидера или требований.

Они подчеркивают, что несмотря на то что протесты начались из-за почти двукратного повышения цен на сжиженный газ, широко используемый в качестве автомобильного топлива, масштабы и быстрое распространение беспорядков предполагают, что они отражают более широкое недовольство в стране, которая находилась под властью одной и той же партии с момента обретения независимости от Советского Союза в 1991 году.

В издании напомнили, что Казахстан – девятая по величине страна в мире, граничащая с Россией на севере, и с Китаем на востоке. Он обладает обширными запасами нефти, которые делают его стратегически и экономически важным.

Несмотря на эти запасы и полезные ископаемые, в некоторых частях страны велико недовольство плохими условиями жизни.

По данным AP, многих казахов раздражает доминирование правящей партии, которая занимает более 80% мест в парламенте.

– Назарбаев доминировал в политике Казахстана, и его правление было отмечено умеренным культом личности. Критики говорят, что он фактически установил клановую систему в правительстве, – подчеркивают в AP.

Издание eurasianet также обратило внимание на то, что не все протестующие озвучивали четкие цели: по их информации, некоторые требовали снижения цен на топливо даже там, где не было их роста.

The New York Times оценивает происходящее как гнев, вызванный повышением цен на газ в богатой природными ресурсами среднеазиатской стране.

– Протесты погрузили Казахстан, который считался политически и экономически стабильным и находится в центре того, что президент России Владимир Путин считает сферой влияния Кремля, в хаос и потрясения, – говорится в статье.

Там напоминают, что Казахстаном почти 30 лет правил Назарбаев – бывший глава Коммунистической партии, которому сейчас 81 год.

В The New York Times считают, что приход Токаева к власти создал два центра силы в Казахстане.

– Назарбаев и его семья пользуются широким авторитетом, в то время как новый президент, несмотря на то, что он верен своему предшественнику, пытается занять более сильную роль, дезориентируя элиты Казахстана, – считают в NYT.

В издании подчеркивают, что для РФ эти события представляют собой еще один возможный вызов автократической власти, и вспоминают в связи с этим российскую агрессию в Украине в 2014 году.

– Россия осуществила военное вмешательство в Украину в 2014 году после того, как там вспыхнули продемократические протесты, и Кремль предложил поддержку белорусскому диктатору Александру Лукашенко, который жестоко подавил мирные протесты против его автократического правления в 2020 году, – сказано в статье.

Отмечается, что прокремлевские СМИ изображают события в Казахстане как “организованный заговор против России”.

Как сообщается, в РФ проправительственный таблоид Комсомольская правда назвал протесты “грязной шуткой с Москвой” перед “решающими переговорами между Россией, США и НАТО” на следующей неделе – по данным NYT, речь идет о дискуссии по поводу российской эскалации на границе с Украиной, так как есть опасения нового военного вторжения РФ в Украину.

Источники: AFP, AP, eurasianet, The New York Times

Фото: скриншот видео НВ