Макрон анонсировал разговор с Путиным на этой неделе

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что хочет обсудить “актуальные проблемы”.

– Это необходимо, чтобы обсудить текущую ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалог для получения объяснений, – сказал Макрон 25 января во время пресс-конференции в Берлине.

Макрон в то же время подчеркнул, что переговорные процессы с Россией всегда проходят непросто, но это не значит, что нужно отказаться от диалога совсем.

– Дискуссии с Россией – это всегда очень сложно. Я сам имел возможность в этом убедиться… В то же время важно не терять эти каналы для диалога, – пояснил французский президент.