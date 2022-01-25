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Макрон анонсував переговори з Путіним цього тижня

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Макрон Путін

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував телефонні переговори із главою Росії Володимиром Путіним. Він заявив, що хоче обговорити “актуальні проблеми”.

– Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалог для отримання пояснень, – сказав Макрон 25 січня, під час прес-конференції в Берліні.

Макрон також підкреслив, що переговорні процеси з Росією завжди проходять непросто, але це не означає, що потрібно відмовитися від діалогу зовсім.

– Дискусії з Росією – це дуже складно. Я сам мав можливість у цьому переконатися… Водночас важливо не втрачати ці канали для діалогу, – пояснив французький президент.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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