Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рассказал о договоренностях, которых им удалось достичь.

Так, по словам Зеленского, президенты согласовали дальнейшие шаги по разблокированию Нормандского формата и работы ТКГ.

Также они обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и диверсификацию энергоносителей.

– Благодарен президенту Франции за положительную оценку поточных реформ, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 9 декабря Украина предложила в ОБСЕ предпринять ряд шагов для выхода из тупика, который возник в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого РФ.

В частности, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращение огня и призвала Россию провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Фото: Факты ICTV