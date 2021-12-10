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Факты / Украина / Политика

Зеленский обговорил с Макроном разблокирование Нормандского формата

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский обговорил с Макроном разблокирование Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рассказал о договоренностях, которых им удалось достичь. 

Так, по словам Зеленского, президенты согласовали дальнейшие шаги по разблокированию Нормандского формата и работы ТКГ.

Также они обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и диверсификацию энергоносителей.

– Благодарен президенту Франции за положительную оценку поточных реформ, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 9 декабря Украина предложила в ОБСЕ предпринять ряд шагов для выхода из тупика, который возник в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого РФ. 

В частности, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращение огня и призвала Россию провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Фото: Факты ICTV

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