Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и рассказал о договоренностях, которых им удалось достичь.
Так, по словам Зеленского, президенты согласовали дальнейшие шаги по разблокированию Нормандского формата и работы ТКГ.
Также они обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и диверсификацию энергоносителей.
– Благодарен президенту Франции за положительную оценку поточных реформ, – отметил Владимир Зеленский.
Напомним, 9 декабря Украина предложила в ОБСЕ предпринять ряд шагов для выхода из тупика, который возник в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта, начатого РФ.
В частности, украинская сторона предложила ввести так называемое рождественское прекращение огня и призвала Россию провести новый обмен удерживаемыми лицами.
Фото: Факты ICTV