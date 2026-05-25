У нас с этим тяжело: вдова Белоножко поделилась, приносят ли доход песни ее мужа
Вдова народного артиста Украины Виталия Белоножко, певица Светлана Белоножко, рассказала, получает ли семья деньги за песни артиста после его смерти.
По словам артистки, система авторских прав в Украине до сих пор работает несовершенно, а роялти поступают не в полном объеме.
Светлана Белоножко о роялти и авторских правах
Виталий Белоножко оставил после себя огромное количество музыкальных произведений. Однако пока это наследие почти не приносит семье дохода, говорит певица.
— Пока что ничего не дает. У нас с правами тяжело, никак не ладится. Ничего не поется, ничего не уходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-нибудь, если наладится порядок, — отметила Белоножко.
Вместе с тем народная артистка Украины добавила, что уже занимается оформлением авторских прав и регистрацией песен.
— Сейчас я все свои песни регистрирую, все делаю, как надо. И роялти поступают. И мои, и Виталика — я все сейчас зарегистрировала. Поступают роялти, но не в том объеме, который должен быть, потому что, видимо, они не везде фиксируются. А это все — авторское право, и это должно работать. Ну, пока так. Я надеюсь, что все будет правильно, — прокомментировала артистка.
Какую пенсию получает Светлана Белоножко
Также певица озвучила сумму своей пенсии. Ранее звезда украинской эстрады признавалась, что пенсия у нее настолько маленькая, что ей даже немного стыдно говорить о ее размере.
— Сейчас скажу — 11 600. Было сначала восемь, потом десять, а сейчас 11 600, — сказала Белоножко.
Артистка считает такую сумму недостаточной, в частности, учитывая многолетнюю работу на сцене и масштабы концертной деятельности в прошлые годы.
— Я так думаю, что пенсия должна быть хотя бы 1 тыс. долларов. Ну, хотя бы, конечно. Когда мы работали — огромные стадионы, где сидело по 40 тысяч человек, и продавались билеты. Представьте, какие суммы кто-то получал — государство, я не знаю. Мы получали, как это называлось, концертную ставку. У Виталика была 12,50, а у меня — 9,50 рублей. И тогда нам все завидовали, говорили: “Ого, так это у вас уже 20 рублей”, — поделилась артистка.
Светлана Белоножко отметила, что самостоятельно определять концертные ставки она с мужем смогла значительно позже. Однако этот коммерческий период охватил меньшую часть их творческой жизни. Несмотря на это, певица говорит, что будет продолжать работать, пока у нее есть силы и энергия.
