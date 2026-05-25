Вдова народного артиста Украины Виталия Белоножко, певица Светлана Белоножко, рассказала, получает ли семья деньги за песни артиста после его смерти.

По словам артистки, система авторских прав в Украине до сих пор работает несовершенно, а роялти поступают не в полном объеме.

Светлана Белоножко о роялти и авторских правах

Виталий Белоножко оставил после себя огромное количество музыкальных произведений. Однако пока это наследие почти не приносит семье дохода, говорит певица.

— Пока что ничего не дает. У нас с правами тяжело, никак не ладится. Ничего не поется, ничего не уходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-нибудь, если наладится порядок, — отметила Белоножко.

Вместе с тем народная артистка Украины добавила, что уже занимается оформлением авторских прав и регистрацией песен.

— Сейчас я все свои песни регистрирую, все делаю, как надо. И роялти поступают. И мои, и Виталика — я все сейчас зарегистрировала. Поступают роялти, но не в том объеме, который должен быть, потому что, видимо, они не везде фиксируются. А это все — авторское право, и это должно работать. Ну, пока так. Я надеюсь, что все будет правильно, — прокомментировала артистка.

Какую пенсию получает Светлана Белоножко

Также певица озвучила сумму своей пенсии. Ранее звезда украинской эстрады признавалась, что пенсия у нее настолько маленькая, что ей даже немного стыдно говорить о ее размере.

— Сейчас скажу — 11 600. Было сначала восемь, потом десять, а сейчас 11 600, — сказала Белоножко.

Артистка считает такую сумму недостаточной, в частности, учитывая многолетнюю работу на сцене и масштабы концертной деятельности в прошлые годы.

— Я так думаю, что пенсия должна быть хотя бы 1 тыс. долларов. Ну, хотя бы, конечно. Когда мы работали — огромные стадионы, где сидело по 40 тысяч человек, и продавались билеты. Представьте, какие суммы кто-то получал — государство, я не знаю. Мы получали, как это называлось, концертную ставку. У Виталика была 12,50, а у меня — 9,50 рублей. И тогда нам все завидовали, говорили: “Ого, так это у вас уже 20 рублей”, — поделилась артистка.

Светлана Белоножко отметила, что самостоятельно определять концертные ставки она с мужем смогла значительно позже. Однако этот коммерческий период охватил меньшую часть их творческой жизни. Несмотря на это, певица говорит, что будет продолжать работать, пока у нее есть силы и энергия.

Источник : Гордон

