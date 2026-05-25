Силы беспилотных систем сообщили о поражении установки ЗРК С-300, РЛС 9С19 Имбирь, складов боеприпасов и материально-технического обеспечения, железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами и других объектов на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщили СБС.

Операции СБС в Донецкой и Запорожской областях

— 414-я бригада Птицы Мадяра поразила РЛС 9С19 Имбирь в Донецкой области. Специализированная радиолокационная станция секторного обзора в составе ЗРС С-300В. Предназначена для обнаружения баллистических и аэродинамических целей на больших дистанциях. Является редким и дорогостоящим элементом системы противовоздушной обороны противника… 414-я бригада… поразила пусковую установку ЗРК С-300 в Донецкой области, – говорится в сообщении СБС.

Также 1-й отдельный центр поразил в Донецкой области железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, 414-я бригада Птицы Мадяра уничтожила разведывательный беспилотник Мерлин-ВР, который является одним из крупнейших БПЛА российской армии.

В СБС также сообщили о поражении ряда логистических объектов на временно оккупированной территории Донецкой области.

413-й полк Рейд поразил склад материально-технического обеспечения противника в Донецкой области. 414-я бригада Птицы Мадяра поразила склад боеприпасов и материально-технического обеспечения подразделения противника в Донецкой области. 414-я бригада Птицы Мадяра уничтожила полевой артиллерийский склад противника в Донецкой области, – рассказали в СБС.

По данным СБС, 1-й отдельный центр также поразил временный пункт дислокации и пункт технического обслуживания противника в Донецкой области. В то же время 412-я бригада Nemesis поразила логистические цели российских войск в Запорожской области.

Операции проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки СБС.

Всего в период с 1 по 24 мая было поражено 23 элемента противовоздушной обороны противника, что непосредственно снижает его возможности по обнаружению и перехвату воздушных целей.

— В то же время системное воздействие на логистику и управление противника нарушает снабжение, координацию подразделений и темпы восстановления его боевых возможностей, – резюмировали военные.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 020 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1552-е сутки полномасштабной войны превысили 1,356 млн.

